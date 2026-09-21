Заслуженным работником сельского хозяйства РФ стал механизатор из Татарстана

Механизатор Асхат Закиров, работающий трактористом-машинистом в ООО «Авангард», удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Награду ему присудили за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд. В документе, подписанном главой государства, перечислены имена других отличившихся специалистов.

Асхат Закиров работает в ООО «Авангард» трактористом-машинистом. Он стал одним из тех, кто удостоен государственной награды по указу президента.

Указом президента государственные награды присвоены ряду граждан. Среди них оказался и представитель республики. Информация о награждении размещена на официальном портале правовой информации.