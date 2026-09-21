Технологии

Плохой сон одного партнера связали с питанием обоих в паре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Плохой сон одного партнера связали с меньшей приверженностью здоровому питанию у обоих — включая того, кто спал нормально. Такой вывод следует из работы, опубликованной в журнале Annals of Behavioral Medicine.

В исследовании участвовали 204 пары из Канады, живущие вместе; средний возраст участников — 42 года. В начале работы, а также через один и три месяца оба партнера отвечали на вопросы о сне и питании. Первые 14 дней они вели дневники, где отмечали попытки придерживаться более здорового рациона.

Как минимум у одного человека в каждой паре были избыточный вес или ожирение, и он стремился улучшить питание либо повысить физическую активность. Плохой сон оказался связан с меньшей способностью держаться целей по питанию: такие участники сообщали о меньших усилиях. Эффект распространялся и на партнеров — даже хорошо спавшие люди теряли уверенность в своих силах и старались меньше, если вторая половина спала плохо.

Женщины в целом чаще сообщали о более здоровом рационе и более сильном стремлении правильно питаться, чем мужчины, однако пол участников не менял выявленную связь. Причину ученые видят в общих бытовых привычках: живущие вместе люди часто едят одни и те же блюда и принимают решения о питании сообща, а партнер может влиять на этот выбор намеренно и неосознанно. Для устойчивых изменений образа жизни исследователи советуют работать над ними вместе — например, менять домашнюю пищевую среду так, чтобы здоровый рацион было проще поддерживать обоим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Интересное в Казани

6 часов назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

надо ли мыть квартиру после обработки сэс

Кулинария

день назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани

ремонт пола в сталинке в Москве

Кулинария

день назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

13 часов назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

день назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен

Кулинария

16 часов назад

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Кулинария

22 часа назад

Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо
Новости Татарстана
час назад

В Тетюшах 51-летняя женщина предстанет перед судом за махинации с НДС

Прокуратура Татарстана сообщила о деле о мошенн...

Технологии

16 минут назад

Плохой сон одного партнера связали с питанием обоих в паре

Интересное в Казани

6 часов назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

Новости Татарстана

39 минут назад

Ильфир Якупов возглавил Государственный ансамбль песни и танца Татарстана

Технологии

48 минут назад

Утечка: Vivo X500 может быть почти на 50% дороже X300
Заслуженным работником сельского хозяйства РФ с...
Новости Татарстана
3 часа назад

Заслуженным работником сельского хозяйства РФ стал механизатор из Татарстана

Кулинария

час назад

Вместо «Оливье» — салат с курицей и грибами: всего 5 ингредиентов, а выглядит как праздничный

Технологии

час назад

OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Microsoft Word

Технологии

2 часа назад

Пермский политех назвал 7 самых полезных видов риса
Авто под контролем: проверенные мастерские и се...
Гид по Казани
5 дней назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани