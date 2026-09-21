Плохой сон одного партнера связали с питанием обоих в паре

Плохой сон одного партнера связали с меньшей приверженностью здоровому питанию у обоих — включая того, кто спал нормально. Такой вывод следует из работы, опубликованной в журнале Annals of Behavioral Medicine.

В исследовании участвовали 204 пары из Канады, живущие вместе; средний возраст участников — 42 года. В начале работы, а также через один и три месяца оба партнера отвечали на вопросы о сне и питании. Первые 14 дней они вели дневники, где отмечали попытки придерживаться более здорового рациона.

Как минимум у одного человека в каждой паре были избыточный вес или ожирение, и он стремился улучшить питание либо повысить физическую активность. Плохой сон оказался связан с меньшей способностью держаться целей по питанию: такие участники сообщали о меньших усилиях. Эффект распространялся и на партнеров — даже хорошо спавшие люди теряли уверенность в своих силах и старались меньше, если вторая половина спала плохо.

Женщины в целом чаще сообщали о более здоровом рационе и более сильном стремлении правильно питаться, чем мужчины, однако пол участников не менял выявленную связь. Причину ученые видят в общих бытовых привычках: живущие вместе люди часто едят одни и те же блюда и принимают решения о питании сообща, а партнер может влиять на этот выбор намеренно и неосознанно. Для устойчивых изменений образа жизни исследователи советуют работать над ними вместе — например, менять домашнюю пищевую среду так, чтобы здоровый рацион было проще поддерживать обоим.