Куриные бедра румяные, а кожа остается мягкой: что мешает ей стать хрустящей в духовке

Красивый золотистый цвет еще не означает, что куриная кожа будет хрустеть. Бедра могут выглядеть полностью готовыми, но после духовки кожа остается мягкой и быстро отсыревает на тарелке.

Чаще всего мешает обычная влага. Если положить влажную курицу в форму, залить жидким маринадом и поставить бедра слишком тесно, первые минуты они фактически будут не запекаться, а пропариваться.

Подготовка важнее сложного маринада

Для простого варианта понадобится:

куриные бедра с кожей — 6 шт., около 1 кг;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Жидкий маринад здесь не требуется. Если хочется добавить соус, лучше подать его уже к готовой курице.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед специями промокаю бедра бумажными полотенцами особенно тщательно со стороны кожи. Если поверхность остается мокрой, духовке сначала приходится испарять эту воду и только потом нормально подрумянивать курицу».

Как запечь бедра с хрустящей кожей

Достаньте куриные бедра из упаковки и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Особенно внимательно пройдитесь по складкам кожи. Смешайте масло, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Нанесите тонкий слой смеси на курицу. Масла должно быть немного. Разложите бедра кожей вверх на противне или в достаточно просторной форме. Между кусками оставьте расстояние, чтобы горячий воздух мог свободно циркулировать. Поставьте курицу в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте примерно 35–45 минут в зависимости от размера бедер и особенностей духовки. Во время приготовления не поливайте кожу выделившимся соком. Для мягкого мяса такой прием допустим, но хрустящей поверхности лишняя влага мешает. Проверьте готовность в самой толстой части бедра, не касаясь кости. Для безопасности курица должна достичь внутри не менее 74 градусов. После духовки не закрывайте бедра фольгой. Дайте им постоять открытыми около 5 минут и сразу подавайте.

Почему кожа размягчается даже после хорошего запекания

Вторая распространенная ошибка — тесная форма. Курица во время приготовления выделяет сок, который испаряется. Если бедра лежат вплотную друг к другу, вокруг них образуется много пара.

По этой же причине не стоит накрывать форму крышкой или фольгой, если основная цель — именно хрустящая кожа.

Имеет значение и посуда. На просторном металлическом противне влага обычно испаряется быстрее, чем в глубокой форме, где вокруг мяса скапливается пар и сок.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если бедра уже готовы, а кожа выглядит недостаточно хрустящей, на последние несколько минут повышаю нагрев или включаю верхний гриль. Но в этот момент от духовки не отхожу — тонкая кожа может перейти от золотистой к подгоревшей очень быстро».

Хрустящая корочка получается не за счет большого количества масла или сложного маринада. Сухая поверхность, свободное место между кусками и достаточно горячая духовка обычно работают гораздо надежнее.

Может быть интересно: