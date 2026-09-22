Эксперты рассказали, почему здоровье пчел важно для урожая

Состояние пчелиных семей напрямую влияет на естественное опыление сельскохозяйственных культур и, как следствие, на урожайность. О факторах, которые могут угрожать пчелам, и мерах профилактики рассказали специалисты Донского филиала ЦОК АПК, пишет ПроГород59.

По словам ветеринарного врача Лилии Горловой, значение пчел не ограничивается производством меда. Эти насекомые участвуют в опылении большого числа растений, в том числе культур, которые выращиваются в сельском хозяйстве.

На состояние пчелосемей могут влиять сразу несколько факторов. Среди них болезни, паразиты, естественные враги, нарушение санитарных правил на пасеках и неправильное использование средств защиты растений.

К естественным врагам пчел относятся шершни, крупные осы, пауки, стрекозы и некоторые виды хищных мух. Самим ульям могут угрожать восковая моль, муравьи, жуки, уховертки и грызуны.

Отдельную опасность представляют заболевания. Заведующая лабораторией АЧС Донского филиала ЦОК АПК Анастасия Жадобина среди паразитарных болезней выделила варроатоз и акарапидоз.

Также у пчел встречаются инфекционные заболевания, включая американский и европейский гнилец, парагнилец и сальмонеллез. К грибковым поражениям относятся аскофероз и аспергиллез.

Специалисты лаборатории Донского филиала исследуют пчелосемьи на широкий перечень возбудителей. За весенне-летний сезон они провели более 50 исследований. В 18 случаях были обнаружены возбудители нозематоза и варроатоза.

Инфекции и паразиты могут распространяться между пасеками разными путями. Возбудителей способны переносить пчелы, трутни и матки из зараженных семей. Источником также может становиться инвентарь или рамки, которые перемещают между ульями.

Снизить вероятность заболеваний помогает регулярная профилактика. Эксперты рекомендуют поддерживать сильные пчелиные семьи, соблюдать санитарные требования, очищать ульи, правильно готовить их к зиме и своевременно проводить лабораторные исследования.

Отдельное значение имеет использование пестицидов и агрохимикатов. С 1 марта 2026 года действуют изменения, регулирующие порядок уведомления пчеловодов о планируемой обработке полей.

Если пасека находится в пределах семи километров от участка, аграрии должны заранее сообщить о предстоящих работах. Уведомление направляется не ранее чем за десять и не позднее чем за пять календарных дней до обработки. При чрезвычайной ситуации срок может сокращаться до 24 часов.

В сообщении должны содержаться сведения о препарате, месте и дате обработки, способе его применения и сроках, в течение которых рекомендуется ограничивать вылет пчел. Информация размещается в средствах массовой информации и в системе «Сатурн».

Руководитель отдела защиты растений Донского филиала ЦОК АПК Анна Ильяшенко напомнила, что использовать можно только зарегистрированные пестициды и агрохимикаты. При работе с ними необходимо соблюдать дозировки, сроки и установленные меры безопасности.

По словам специалиста, проводить обработку пестицидами по цветущим растениям нельзя. Это необходимо учитывать для снижения угрозы опылителям.

Осенью пчеловоды дополнительно проверяют состояние пасек. Во время ревизии оценивают силу семей, наличие маток, запасы корма и возможные признаки заболеваний. Также формируют гнезда, убирают лишние рамки и при необходимости пополняют кормовые запасы.

Эксперты подчеркивают, что защита пчел важна не только для пчеловодства. От благополучия насекомых зависит опыление сельскохозяйственных культур, а вместе с ним — урожайность и устойчивость аграрного производства.

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