Зоолог объяснил, почему волки выходят к поселкам

Нападения волков на домашних животных в Ленинградской области могут быть связаны с близким соседством дикой природы и человека. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и генетики факультета биологии РГПУ имени А. И. Герцена Юрий Петруненко, сообщает ПроКазань.

По словам специалиста, частота таких случаев зависит от разных условий. Среди них — доступность пищи рядом с населенными пунктами и то, как владельцы содержат домашних животных.

Один из случаев нападения волков на домашних животных произошел в поселке Дружная Горка Ленинградской области. Инцидент зафиксировали поздно вечером на улице, расположенной недалеко от леса.

Петруненко пояснил, что хищников могут привлекать открытые контейнеры с пищевыми отходами. Риски также повышаются, если скот и другие домашние животные находятся без присмотра и защиты, а собаки гуляют свободно.

Зоолог отметил, что волк может воспринимать собаку не только как добычу, но и как конкурента. Поэтому нападение бывает связано не только с поиском пищи, но и с попыткой устранить соперника на своей территории.

По словам эксперта, собаку важно держать на привязи или поводке. Свободно бегающее животное может спровоцировать опасную ситуацию и, пытаясь найти защиту, привести хищника к хозяину.

В лесу питомца также следует держать рядом с владельцем. Это помогает избежать самостоятельного сближения собаки с дикими животными. Если волк уже напал на собаку, специалист не советует пытаться физически разнимать животных, поскольку хищник может атаковать человека.

Петруненко подчеркнул, что волки обычно избегают людей. При соседстве с населенными пунктами они могут переносить активность на сумерки и ночь, чтобы искать пищу возле поселений и сельскохозяйственных объектов с меньшим риском столкновения с человеком.

По словам зоолога, нападения волков на людей происходят редко. Особую опасность представляют животные, зараженные бешенством. После укуса необходимо обращаться к врачам, даже если повреждение кажется незначительным.

Эксперт рекомендует владельцам следить за питомцами, держать их на поводке во время прогулок, а на ночь помещать в защищенные вольеры. В местах, где недавно фиксировались нападения, лучше временно ограничить вечерние прогулки у леса, особенно с животными, и не оставлять доступную для хищников пищу.

При встрече с волком на расстоянии не следует паниковать. Можно спокойно подождать, пока животное уйдет, или постепенно отойти, сохраняя дистанцию. Если хищник оказался близко, нельзя бежать и поворачиваться к нему спиной. Нужно отступать, наблюдая за зверем. Если волк продолжает приближаться, Петруненко советует громко говорить, кричать, поднять руки и постараться уйти в безопасное укрытие.

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