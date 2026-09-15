Земская программа привлечет в села Татарстана 50 работников культуры

Пятьдесят специалистов культуры в Татарстане станут участниками программы «Земский работник культуры» и получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.

Деньги предназначены тем, кто согласится переехать работать в населенные пункты, где проживает не больше 50 тыс. человек. Полученную сумму можно направить на покупку жилья, его обустройство или другие расходы, связанные с переездом и обустройством на новом месте.

На саму программу в этом году заложили 50 млн рублей. Большую часть — 27 млн — направит федеральный бюджет, оставшиеся 23 млн добавят из казны Татарстана.

«Земский работник культуры» заработал в России в 2025 году по поручению Президента Владимира Путина. Он вошел в федеральную линейку мер, с помощью которых специалистов привлекают в небольшие города и села.

В этот же набор входят программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский тренер». Их участникам при переезде на работу в поселки и малые города тоже выплачивают единовременные суммы.