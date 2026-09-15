Stones Keeper: Director’s Cut вышел на VK Play бесплатно
На платформе VK Play появилась обновлённая версия российской пошаговой стратегии Stones Keeper: Director’s Cut. Игра доступна бесплатно. Об этом сообщает сайт Togliatti24.
По информации Togliatti24, ремастер представляет собой значительно улучшенную версию оригинала. Разработчики изменили игровые механики и визуальные элементы, сохранив основную концепцию пошаговых сражений.
В Director’s Cut переработаны ключевые аспекты геймплея, поэтому издание отличается от первоначального релиза. Ознакомиться с ним можно прямо на VK Play.
Релиз приурочили к расширению библиотеки отечественных игр. Предварительных анонсов о платном доступе не было, и обновлённая стратегия уже доступна для загрузки всем желающим.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец