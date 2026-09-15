Технологии

Stones Keeper: Director’s Cut вышел на VK Play бесплатно

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На платформе VK Play появилась обновлённая версия российской пошаговой стратегии Stones Keeper: Director’s Cut. Игра доступна бесплатно. Об этом сообщает сайт Togliatti24.

По информации Togliatti24, ремастер представляет собой значительно улучшенную версию оригинала. Разработчики изменили игровые механики и визуальные элементы, сохранив основную концепцию пошаговых сражений.

В Director’s Cut переработаны ключевые аспекты геймплея, поэтому издание отличается от первоначального релиза. Ознакомиться с ним можно прямо на VK Play.

Релиз приурочили к расширению библиотеки отечественных игр. Предварительных анонсов о платном доступе не было, и обновлённая стратегия уже доступна для загрузки всем желающим.

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