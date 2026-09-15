Valve назначила цену VR-шлема Steam Frame выше 1000 долларов
Valve определила стоимость своего VR-шлема Steam Frame — гарнитура обойдётся покупателям дороже тысячи долларов. Вместе с устройством они получат Half-Life: Alyx в качестве подарка.
Сведения об этом приводит портал Gamemag.ru. По его информации, возможности нового устройства позволят наслаждаться игрой на высоком уровне.
Таким образом, Steam Frame станет ещё одной гарнитурой виртуальной реальности от Valve, а копия Half-Life: Alyx будет прилагаться к покупке бесплатно.
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