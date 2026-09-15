Технологии

Blackview анонсировала планшет Zeno 6 Pro с блоком камер как у iPhone 17 Pro

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Blackview представила планшет Zeno 6 Pro. Задняя панель устройства получила квадратный блок камер, который повторяет оформление iPhone 17 Pro от Apple. По данным Gizmochina, модель позиционируют как доступную альтернативу флагманским планшетам.

Экран у Zeno 6 Pro — 11 дюймов, разрешение 2300 × 1600 пикселей, частота обновления 120 Гц и плотность 255 ppi. Дисплей сертифицирован по стандарту TÜV SÜD для снижения синего света, поддерживает режимы чтения, тёмный и ночной, а также Widevine L1 для потокового видео до 1080p.

Внутри работает 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 2. Доступны варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель — 256 ГБ UFS 2.2 с расширением до 2 ТБ через microSD. Система DokeOS_P 5.0 основана на Android 16, поддерживаются LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

В комплект поставки входят беспроводная клавиатура, мышь, стилус, защитный чехол, плёнка для экрана, проводные наушники, адаптер на 18 Вт и кабель USB-C, а камеры представлены 13-мегапиксельной основной с записью 1080p и 8-мегапиксельной фронтальной с подсветкой. Батарея на 8300 мАч поддерживает зарядку 18 Вт, габариты составляют 246,4 × 177,3 × 8,4 мм, вес — 513 граммов. Планшет доступен в цветах «межзвёздный чёрный» и «ледниковый синий»; об этом сообщает «Наша Газета Крым».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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