С 2027 года дольщиков Татарстана будет курировать только Госстройнадзор

С 1 января 2027 года долевое строительство в Татарстане будет курировать исключительно Госстройнадзор. Сейчас надзорные функции распределены между десятью муниципалитетами республики. Об этом сообщил начальник отдела по контролю за долевым строительством Инспекции Госстройнадзора РТ Фанзиль Ризванов.

Смена модели нужна, чтобы проверки шли по единым правилам, риски для участников долевого строительства снижались, а гарантии для граждан становились крепче. Ризванов напомнил застройщикам: сроки сдачи домов и передачи ключей нужно соблюдать строго. Если найдут нарушения, меры будут принимать сразу, вплоть до административной ответственности.

Такой подход поддерживают вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минстроя Ирек Файзуллин и замминистра Никита Стасишин. Последний озвучил позицию на Восточном экономическом форуме 3 сентября. Кроме того, в этом году отменен мораторий на взыскание неустоек с застройщиков за просрочку передачи ключей по ДДУ. Теперь каждый случай нарушения сроков влечет правовые последствия.

Компании также обязаны раскрывать информацию в Единой информационной системе жилищного строительства: публиковать проектные декларации, фотографии стройплощадок и графики работ. За сокрытие данных тоже грозит административная ответственность. Ризванов отметил, что скрытая информация лишает дольщиков достоверных сведений о будущем жилье, и пообещал выявлять такие нарушения.

Главная цель, по его словам, — чтобы понятие «обманутый дольщик» навсегда исчезло из жизни Татарстана, а каждый начатый дом был достроен. Ранее Госстройнадзор республики сообщал о сокращении контрольных мероприятий благодаря профилактической работе с застройщиками.