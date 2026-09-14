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Неизвестный поглотитель света: астрофизики изучили химию облаков Венеры

Служба новостей Автор статьи
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Астрономы более века наблюдали за контрастными отметинами на диске Венеры, которые проявляются исключительно в ультрафиолете. Новое исследование международной команды ученых, вышедшее в издании Astrobiology, связывает этот феномен с оптическими свойствами скрытой жидкости.

Бледно-желтые облака планеты состоят преимущественно из серной кислоты, однако моделирование показало наличие внутри них более темного вещества. Это «неизвестный поглотитель» отвечает за темные пятна, движущиеся синхронно с атмосферными потоками.

Чтобы понять физику процесса, исследователи рассчитали необходимый коэффициент поглощения света. Выяснилось, что загадочный материал должен обладать экстремальной химической устойчивостью, чтобы не разрушаться в условиях концентрированной кислоты при высоких температурах. Гипотеза о наличии органики требует проверки, так как жизнь в таких условиях маловероятна.

Для окончательного ответа ученые намерены провести прямые измерения. Инициатива Morning Star Missions to Venus разрабатывает методы поиска сложных молекул, а инструмент Autofluorescence Nephelometer будет искать признаки флуоресценции органики в ходе предстоящей миссии Rocket Lab, сообщает "Самара Онлайн 24".

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