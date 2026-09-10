Вчерашняя курица стала сухой: не разогреваю ее отдельно — заворачиваю в лаваш с простой начинкой

Запеченная или жареная курица на следующий день часто кажется заметно суше. Если просто положить ее на сковороду и долго разогревать, лучше она обычно не становится. Поэтому остатки удобнее использовать как начинку для горячего лаваша.

К курице достаточно добавить сыр и немного соуса. Внутри конвертика начинка прогревается вместе, а тонкий лаваш за несколько минут покрывается хрустящей корочкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Холодную курицу сначала разбираю на небольшие волокна или мелко режу. Крупные кусочки приходится прогревать дольше, а за это время лаваш успевает слишком сильно поджариться».

Что понадобится

На 4 конвертика:

готовая курица — 300 г;

тонкий лаваш — 2 больших листа;

твердый сыр — 120 г;

помидор — 1 небольшой;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

зелень — небольшой пучок;

черный перец — по вкусу;

растительное или сливочное масло — немного для сковороды.

Подойдет оставшееся куриное филе, мясо с бедер или запеченная курица без костей и кожи.

Как приготовить лаваш с курицей

Подготовьте мясо. Холодную курицу нарежьте небольшими кусочками или разберите руками на волокна. Сделайте соус. Смешайте сметану с горчицей, зеленью и небольшим количеством черного перца. Подготовьте начинку. Сыр натрите крупно, помидор нарежьте небольшими кубиками. Если он очень сочный, лишний сок лучше не добавлять. Разрежьте лаваш. Из двух больших листов сделайте четыре заготовки. В центр каждой положите курицу, немного соуса, помидора и сыра. Сверните конвертики. Сначала подверните края к центру, затем плотно сложите лаваш так, чтобы начинка оказалась закрыта со всех сторон. Разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее маслом и установите средний нагрев. Выложите конвертики швом вниз. Обжарьте. Готовьте примерно 2–3 минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать золотистым и хрустящим, а сыр внутри — полностью расплавиться.

Почему курица получается сочнее

Готовое мясо уже прошло полноценную тепловую обработку, поэтому долго жарить его второй раз нет необходимости. Задача — только хорошо прогреть начинку.

Сметанный соус добавляет недостающую влажность, а расплавленный сыр делает начинку мягче. При этом курица находится внутри лаваша и прогревается одновременно с остальными продуктами, а не несколько минут лежит непосредственно на горячей поверхности сковороды.

Соуса, однако, не должно быть слишком много. Если щедро смазать им лаваш и добавить очень сочные помидоры, оболочка размокнет и может порваться при переворачивании.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соус распределяю именно по курице, а не по всему листу лаваша. Так мясо становится мягче, но края остаются сухими и хорошо склеиваются при сворачивании».

Для такого блюда используйте только курицу, которая после первого приготовления своевременно была убрана в холодильник. Готовые конвертики лучше есть сразу со сковороды: именно тогда лаваш особенно хрустящий, а начинка горячая и мягкая.

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