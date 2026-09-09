Apple повысила цены на все базовые iPhone на $100

Сразу после презентации новых смартфонов Apple пересмотрела стоимость актуальных моделей iPhone. Все базовые версии, оставшиеся в продаже, подорожали на 100 долларов.

Новые цены выглядят так: iPhone 17 (256 ГБ) теперь стоит 899 долларов вместо 799, iPhone Air (256 ГБ) — 1099 вместо 999, iPhone 17e (256 ГБ) — 699 вместо 599, а iPhone 16 (256 ГБ) — 799 вместо 699.

Кроме того, Apple убрала из продажи iPhone 16 Plus, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Официальных комментариев о причинах повышения нет; предполагается, что оно связано с кризисом памяти, затронувшим всю технику независимо от объёма накопителя.

Продажи новых устройств начнутся позднее: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появятся в продаже 18 сентября, а iPhone Duo — 23 октября.