Технологии

AirPods 5 от Apple получили синхронный перевод разговоров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Apple официально представила беспроводные наушники AirPods 5. Ключевая особенность новинки — функция Live Translation, которая переводит диалоги в реальном времени на базе платформы Apple Intelligence. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Apple.

Наушники поддерживают управление Siri без использования рук: пользователи могут отвечать ассистенту кивком или покачиванием головы. Также заявлены улучшенное качество звука, обеспечиваемое многопортовой акустической архитектурой и адаптивным эквалайзером нового поколения.

Модель получила активное шумоподавление в открытой конструкции. По сравнению с AirPods 4 с аналогичной функцией оно подавляет до 50% больше внешних шумов, а улучшенный режим прозрачности делает голоса и окружающие звуки естественнее.

Базовая версия AirPods 5 оценивается в 129 долларов, вариант с беспроводным зарядным чехлом, увеличенным временем автономной работы и сенсорным регулированием громкости — в 149 долларов. Предзаказ уже открыт, в продажу наушники поступят 18 сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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