На портале госуслуг Татарстана открылось голосование, в ходе которого жители республики определят приоритетные направления работы шести министерств на 2027 год. Принять участие в опросе можно до 11 декабря 2026 года в разделе «Опросы жителей» или в мобильном приложении «Услуги РТ». Помимо готовых вариантов, предложенных экспертами, участники могут выдвинуть собственные инициативы.

Свои задачи на общественное обсуждение вынесли ведомства, отвечающие за здравоохранение, культуру, образование и науку, труд и соцзащиту, спорт и молодежную политику. По итогам голосования для каждого министерства определят от пяти до семи приоритетов. Как сообщает Общественная палата РТ, предложенные направления касаются качества медпомощи, социальной поддержки, развития образования и досуга, укрепления семейных ценностей, массового спорта и молодежной политики.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова подчеркнула, что участие граждан не ограничивается нажатием кнопки «проголосовать»: выбранные приоритеты станут частью работы ведомств, для них определят показатели, а затем министерства публично отчитаются о результатах. По ее словам, главный итог голосования — не число участников, а то, насколько выбранные задачи превратятся в измеримые изменения.

Депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин, входящий в Общественный совет при Минобрнауки республики, отметил, что возможность предложить свою инициативу позволяет сопоставить профессиональный взгляд специалистов с реальными запросами жителей. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин назвал проект уникальным для регионов механизмом ежегодной настройки работы органов власти, а депутат Госсовета РТ Ринат Фазылов добавил, что за каждым предложением стоит конкретная жизненная ситуация жителей.