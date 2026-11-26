Минтай часто недооценивают из-за его невысокой стоимости и сравнительно нейтрального вкуса. При этом из такой рыбы можно приготовить удивительно нежные котлеты с аппетитной золотистой корочкой и сочной серединой.

Главный секрет заключается в добавлении обычного репчатого лука, предварительно обжаренного на сливочном масле. Он обогащает вкус нежирной рыбы, делает фарш более сочным и придаёт готовому блюду приятный аромат.

Какие ингредиенты понадобятся

филе минтая — 600 г;

репчатый лук — 2 шт.;

белый хлеб — 80 г;

молоко — 100 мл;

куриное яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

панировочные сухари — 70 г;

растительное масло для жарки;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Из указанного количества продуктов получится примерно 10–12 котлет среднего размера.

Как подготовить рыбный фарш

Если используется замороженный минтай, предварительно разморозьте его в холодильнике. Удалите оставшиеся косточки и промокните филе бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишней влаги.

Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Оставьте остывать.

Белый хлеб без корочек залейте молоком на 5–7 минут, после чего слегка отожмите.

Пропустите рыбное филе через мясорубку вместе с хлебом и обжаренным луком. Добавьте яйцо, соль и чёрный перец. Перемешайте до однородности и уберите в холодильник на 20 минут.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: предварительно обжаренный лук придаёт рыбным котлетам более мягкий и сладковатый вкус, чем сырой. А сливочное масло компенсирует недостаток жира в минтае, благодаря чему готовое блюдо получается нежнее.

Как пожарить котлеты с золотистой корочкой

Смочите руки прохладной водой и сформируйте из фарша небольшие овальные котлеты. Каждую заготовку обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны.

Затем уменьшите нагрев и при необходимости доведите котлеты до готовности под крышкой. Внутренняя температура должна достигнуть 63 °C.

Готовые изделия переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Почему рыбные котлеты иногда получаются сухими

Минтай относится к нежирным сортам рыбы, поэтому особенно чувствителен к продолжительному нагреванию. Избыточное количество муки, слишком сильный огонь и длительная жарка могут сделать котлеты плотными.

Не стоит добавлять в фарш много панировочных сухарей. Если масса кажется слишком влажной, лучше сначала охладить её в холодильнике.

Для дополнительной сочности можно положить внутрь каждой котлеты небольшой кусочек холодного сливочного масла.

С чем подавать рыбные котлеты

Котлеты из минтая прекрасно сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом, овощным салатом и сметанным соусом с укропом.

Даже из самой доступной рыбы получается полноценный семейный ужин. Главное — не перегружать фарш лишними ингредиентами и не пересушивать котлеты на сковороде.

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