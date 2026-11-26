Даже недорогой минтай превращается в сочные котлеты: добавляю в фарш простой ингредиент для нежности
ПроКазань
Минтай часто недооценивают из-за его невысокой стоимости и сравнительно нейтрального вкуса. При этом из такой рыбы можно приготовить удивительно нежные котлеты с аппетитной золотистой корочкой и сочной серединой.
Главный секрет заключается в добавлении обычного репчатого лука, предварительно обжаренного на сливочном масле. Он обогащает вкус нежирной рыбы, делает фарш более сочным и придаёт готовому блюду приятный аромат.
Какие ингредиенты понадобятся
филе минтая — 600 г;
репчатый лук — 2 шт.;
белый хлеб — 80 г;
молоко — 100 мл;
куриное яйцо — 1 шт.;
сливочное масло — 30 г;
панировочные сухари — 70 г;
растительное масло для жарки;
соль и чёрный перец — по вкусу.
Из указанного количества продуктов получится примерно 10–12 котлет среднего размера.
Как подготовить рыбный фарш
Если используется замороженный минтай, предварительно разморозьте его в холодильнике. Удалите оставшиеся косточки и промокните филе бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишней влаги.
Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Оставьте остывать.
Белый хлеб без корочек залейте молоком на 5–7 минут, после чего слегка отожмите.
Пропустите рыбное филе через мясорубку вместе с хлебом и обжаренным луком. Добавьте яйцо, соль и чёрный перец. Перемешайте до однородности и уберите в холодильник на 20 минут.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: предварительно обжаренный лук придаёт рыбным котлетам более мягкий и сладковатый вкус, чем сырой. А сливочное масло компенсирует недостаток жира в минтае, благодаря чему готовое блюдо получается нежнее.
Как пожарить котлеты с золотистой корочкой
Смочите руки прохладной водой и сформируйте из фарша небольшие овальные котлеты. Каждую заготовку обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны.
Затем уменьшите нагрев и при необходимости доведите котлеты до готовности под крышкой. Внутренняя температура должна достигнуть 63 °C.
Готовые изделия переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Почему рыбные котлеты иногда получаются сухими
Минтай относится к нежирным сортам рыбы, поэтому особенно чувствителен к продолжительному нагреванию. Избыточное количество муки, слишком сильный огонь и длительная жарка могут сделать котлеты плотными.
Не стоит добавлять в фарш много панировочных сухарей. Если масса кажется слишком влажной, лучше сначала охладить её в холодильнике.
Для дополнительной сочности можно положить внутрь каждой котлеты небольшой кусочек холодного сливочного масла.
С чем подавать рыбные котлеты
Котлеты из минтая прекрасно сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом, овощным салатом и сметанным соусом с укропом.
Даже из самой доступной рыбы получается полноценный семейный ужин. Главное — не перегружать фарш лишними ингредиентами и не пересушивать котлеты на сковороде.
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