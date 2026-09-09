Технологии

Российские ритейлеры раскрыли цены на iPhone 18 Pro и складной iPhone Duo

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Спустя несколько часов после презентации Apple российские магазины начали публиковать цены на новую линейку iPhone. «Яндекс Маркет» открыл предзаказ на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Duo стартом 10 сентября, а получение устройств возможно после 26 сентября в зависимости от продавца.

Стартовые цены маркетплейса: iPhone 18 Pro — от 147 тыс. рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. рублей, iPhone Duo — от 245 тыс. рублей. Доступно несколько цветов, включая новые — бургунди и небесно-голубой.

Другие продавцы заявили о более высоких ценах. В «М.Видео» iPhone 18 Pro будет стоить от 174 999 рублей, Pro Max — от 189 999 рублей. В МТС базовый iPhone 18 Pro с накопителем 256 ГБ оценен в 174 990 рублей, Pro Max — в 189 990 рублей, складной iPhone Duo — в 299 990 рублей. В restore: iPhone 18 Pro — от 199 990 рублей, Pro Max — от 219 990 рублей. Минимальный разброс цен между предложениями — 53 тыс. рублей для iPhone 18 Pro и 55 тыс. для iPhone Duo.

По данным «Яндекс Маркета», интерес к новым iPhone резко растет в день презентации. В прошлом году iPhone 17 искали около 320 тыс. раз, а на следующий день — почти 500 тыс. С января по август 2026 года iPhone остается лидером поиска: его запрашивали в 2,2 раза чаще, чем Samsung, и более чем в пять раз чаще, чем Xiaomi. Samsung при этом единственный из тройки, чей интерес вырос за год — летом 2026-го запросов стало примерно на 17% больше, чем годом ранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
4 часа назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Не у нас

5 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Интересное в Казани

день назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

что положить в вытяжке от тараканов

Новости Казани

12 часов назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Интересное в Казани

14 часов назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

прокол ушей в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Кулинария

20 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

7 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Не у нас

15 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме
Новости Казани
10 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Технологии

27 минут назад

Российские ритейлеры раскрыли цены на iPhone 18 Pro и складной iPhone Duo

Интересное в Казани

7 часов назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

Кулинария

29 минут назад

Картофельное пюре получается тягучим, как клей: одна привычка превращает картошку в липкую массу

Технологии

час назад

Apple повысила цены на все базовые iPhone на $100
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Технологии

час назад

AirPods 5 от Apple получили синхронный перевод разговоров

Кулинария

2 часа назад

Макароны сварились нормально, но через 20 минут слиплись намертво: сделала эту ошибка после этапа дуршлагом

Технологии

2 часа назад

Квантовая телепортация может понадобиться для 7G, считает эксперт Yadro
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
6 дней назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году