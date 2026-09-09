Российские ритейлеры раскрыли цены на iPhone 18 Pro и складной iPhone Duo

Спустя несколько часов после презентации Apple российские магазины начали публиковать цены на новую линейку iPhone. «Яндекс Маркет» открыл предзаказ на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Duo стартом 10 сентября, а получение устройств возможно после 26 сентября в зависимости от продавца.

Стартовые цены маркетплейса: iPhone 18 Pro — от 147 тыс. рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. рублей, iPhone Duo — от 245 тыс. рублей. Доступно несколько цветов, включая новые — бургунди и небесно-голубой.

Другие продавцы заявили о более высоких ценах. В «М.Видео» iPhone 18 Pro будет стоить от 174 999 рублей, Pro Max — от 189 999 рублей. В МТС базовый iPhone 18 Pro с накопителем 256 ГБ оценен в 174 990 рублей, Pro Max — в 189 990 рублей, складной iPhone Duo — в 299 990 рублей. В restore: iPhone 18 Pro — от 199 990 рублей, Pro Max — от 219 990 рублей. Минимальный разброс цен между предложениями — 53 тыс. рублей для iPhone 18 Pro и 55 тыс. для iPhone Duo.

По данным «Яндекс Маркета», интерес к новым iPhone резко растет в день презентации. В прошлом году iPhone 17 искали около 320 тыс. раз, а на следующий день — почти 500 тыс. С января по август 2026 года iPhone остается лидером поиска: его запрашивали в 2,2 раза чаще, чем Samsung, и более чем в пять раз чаще, чем Xiaomi. Samsung при этом единственный из тройки, чей интерес вырос за год — летом 2026-го запросов стало примерно на 17% больше, чем годом ранее.