Еще недавно при выборе автомобиля для работы в такси водитель в первую очередь смотрел на расход, стоимость обслуживания и комфорт пассажиров. С весны 2026 года появился еще один важный критерий: можно ли внести конкретную модель в реестр легкового такси.

Перечень допущенных автомобилей постепенно расширяется. Сейчас в актуальном списке Минпромторга указаны сразу два кроссовера OMODA: C5 и C7.

Для водителей и таксопарков это открывает новые варианты, но одного официального допуска недостаточно. Машина для такси ежедневно проводит много часов в городском потоке, работает в пробках, часто останавливается и принимает десятки пассажиров. Поэтому на первый план выходят комфорт, практичность и готовность автомобиля к интенсивной эксплуатации.

Редакция ProKazan вместе со специалистами «КАН АВТО» решила разобраться, чем OMODA C5 и C7 могут быть интересны для работы в такси, чем отличаются модели и на какие характеристики стоит смотреть перед выбором.

Когда автомобиль становится рабочим местом, удобство начинаешь оценивать совсем иначе

В обычной поездке можно не обратить внимания на форму кресла или уровень шума в салоне. Но если водитель проводит за рулем большую часть дня, даже небольшие детали постепенно начинают влиять на усталость. Утром это несколько коротких поездок по центру, днем ожидание пассажира в пробке, вечером дорога через весь город, и такой сценарий повторяется изо дня в день.

Именно поэтому при выборе автомобиля для коммерческой эксплуатации специалисты «КАН АВТО» советуют смотреть на машину не только с позиции пассажира. Один из типичных сценариев, который стоит воспроизвести во время тест драйва, это провести за рулем хотя бы привычный городской маршрут и оценить посадку, обзорность, работу климатической системы и то, насколько удобно пользоваться основными функциями автомобиля.

В новом OMODA C5 передние сиденья получили удлиненную подушку и развитую боковую поддержку, рассчитанную на более равномерное распределение нагрузки. Производитель также использует многослойные шумопоглощающие боковые стекла и сообщает об оптимизации 65 точек шумоизоляции салона. Для водителя, который проводит в машине несколько часов подряд, такие характеристики ощущаются совсем иначе, чем во время короткой поездки до магазина.

Есть и еще одна деталь, особенно заметная в городском режиме. OMODA C5 оснащается двухзонным климат контролем, поэтому водитель и пассажир могут выбирать комфортную температуру независимо друг от друга. Когда за день в машине сменяется несколько десятков людей, возможность не перенастраивать микроклимат после каждого нового заказа становится вполне практичной функцией.

Чем больше поездок за день, тем заметнее становится городской характер C5

Рабочий день в такси редко состоит из длинных и спокойных маршрутов. Чаще это постоянные разгоны, торможения, перестроения, дворы, парковки возле подъездов и несколько минут ожидания следующего заказа. Поэтому автомобиль приходится оценивать именно в таком ритме.

В «КАН АВТО» при знакомстве с OMODA C5 можно обратить внимание на компактность модели и отдельно проверить электронные помощники в условиях города. Камеры кругового обзора 540 градусов особенно понятны не на парковке дилерского центра, а в ситуации, когда нужно развернуться во дворе, остановиться у узкого подъезда или забрать пассажира с улицы, заставленной автомобилями.

Новое поколение C5 оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для модели предусмотрен передний привод. Производитель отдельно отмечает плавность и быстроту переключений трансмиссии, что особенно актуально именно при постоянном движении с переменной скоростью.

Практичной стала и работа с багажом. После обновления полезный объем багажного отделения C5 увеличился на 70 литров. Для обычного владельца эта цифра может остаться характеристикой в каталоге, а в такси она превращается в более понятный сценарий: чемодан пассажира из аэропорта, детская коляска или несколько крупных сумок уже не приходится воспринимать как неожиданность.

Когда пассажир едет с чемоданами, разница между C5 и C7 становится заметнее

Не все поездки в такси одинаковы. Одному пассажиру нужно проехать несколько кварталов до офиса, другой вызывает автомобиль в аэропорт сразу на троих и ставит рядом два больших чемодана. Именно в таких ситуациях размеры автомобиля начинают играть более заметную роль.

Поэтому специалисты «КАН АВТО» предлагают сравнивать C5 и C7 не только по внешности или комплектациям, а исходя из будущих маршрутов. Если автомобиль чаще работает в плотном городе, логичным выбором может стать более компактный C5. Если в заказах много поездок с семьей, багажом или на дальние расстояния, стоит отдельно посмотреть C7.

OMODA C7 имеет длину 4660 миллиметров и колесную базу 2720 миллиметров. Объем багажника составляет 639 литров. Для пассажирских перевозок эти цифры означают довольно простой бытовой результат: больше пространства остается и для людей в салоне, и для вещей, которые они берут с собой.

Комфорт здесь тоже рассчитан на длительные поездки. У C7 предусмотрены эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой, вентиляция передних кресел и двухзонный климат контроль. Есть обогрев всех сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя. Для Казани, где автомобиль за один рабочий год успевает пройти и через летнюю жару, и через морозное утро, набор таких функций оказывается полезным далеко за пределами каталога комплектаций.

На длинном маршруте водитель начинает ценить то, что в городе почти не замечает

Представим другой рабочий день. Утром несколько заказов по Казани, затем поездка в аэропорт, после нее маршрут за город, а вечером снова несколько часов в потоке. После такого графика становится понятнее, почему водители обращают внимание на функции, которыми частный владелец может пользоваться только время от времени.

В «КАН АВТО» при тест драйве C7 стоит отдельно проверить системы помощи водителю. Модель может оснащаться адаптивным круиз контролем, системой удержания автомобиля в полосе, мониторингом слепых зон, предупреждением о фронтальном столкновении и системой контроля движения сзади. На дальнем маршруте они помогают снять часть рутинной нагрузки, хотя контроль за дорогой, конечно, по прежнему остается за водителем.

Под капотом OMODA C7 установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 275 Нм. Он работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Для модели доступны передний и полный привод. Заявленный расход переднеприводной версии составляет 7,5 литра на 100 километров в смешанном цикле и 10,4 литра в городе.

Для человека, который покупает автомобиль как рабочий инструмент, расход уже приходится считать не на одну поездку, а на месячный пробег. Поэтому в салоне «КАН АВТО» имеет смысл заранее сопоставить предполагаемые маршруты, условия эксплуатации и нужную версию автомобиля. Одинаково удачного решения для водителя, который весь день работает внутри города, и для того, кто регулярно берет междугородние заказы, может просто не быть.

Разрешение для такси расширяет выбор, но окончательное решение все равно принимается за рулем

Само появление OMODA C5 и C7 в перечне автомобилей для такси дает водителям и компаниям еще два варианта для обновления парка. C5 предлагает более компактный городской формат, двигатель мощностью 147 лошадиных сил, современное оснащение и увеличенное после обновления багажное пространство. C7 заметно крупнее, предлагает багажник объемом 639 литров, двигатель мощностью 150 лошадиных сил и более просторный салон.

Но цифры в характеристиках не отвечают на главный вопрос человека, который собирается проводить в машине большую часть рабочего дня. Насколько удобно сидеть за рулем через три часа, хорошо ли видно габариты во дворе, куда поставить вещи пассажиров, как работает климат контроль и насколько спокойно автомобиль ведет себя в привычном городском потоке.

Именно поэтому в «КАН АВТО» знакомство с C5 и C7 логично начинать не с выбора цвета или большого списка опций, а с собственного рабочего сценария. Если автомобиль рассматривается для такси, тест драйв позволяет примерить его к тому ритму, в котором ему предстоит работать каждый день.

Работа в такси быстро показывает, насколько автомобиль удобен в повседневной эксплуатации. Поэтому перед выбором OMODA C5 стоит оценить машину вживую, проверить посадку, работу электронных помощников и понять, насколько комфортно она чувствует себя на привычном городском маршруте.

Записаться на тест драйв новой OMODA C5 можно в дилерских центрах «КАН АВТО» в Казани: ул. Габдуллы Тукая, 115, корп. 3

Оренбургский тракт, 209 Актуальные комплектации, условия покупки и подробная информация доступны на официальном сайте.

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