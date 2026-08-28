Театры и филармонии Татарстана обяжут продать билеты на 1 млрд рублей

На официальном портале появился проект постановления Кабмина Татарстана, который ставит планы по выручке для 21 государственного театрально-зрелищного учреждения. К 2027 году они должны заработать на билетах более миллиарда рублей.

Самый большой ориентир — у театра имени Камала: 260 миллионов рублей. Театру оперы и балета имени Мусы Джалиля нужно принести 222,2 миллиона, театру имени Тинчурина — 128 миллионов, а театру имени Качалова — 112,9 миллиона. Кукольный «Экият» запланировал 74,5 миллиона, Казанский ТЮЗ — 47,5 миллиона.

Из концертных организаций больше всех ждут от татарской филармонии имени Тукая — 76,2 миллиона. БКЗ имени Салиха Сайдашева должен дать 28,1 миллиона, Государственный оркестр Татарстана — 27,7 миллиона.