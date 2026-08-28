ЦБ предложил повысить лимиты наличных займов в МФО и ломбардах

Банк России предложил повысить лимиты выдачи наличных по договорам займа для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных кооперативов.

Согласно проекту указания ЦБ, максимальная сумма наличных по одному договору в МФО вырастет вдвое — до 100 тысяч рублей, а в ломбардах — в четыре раза, до 200 тысяч рублей. Сейчас этот показатель для обоих типов организаций составляет 50 тысяч рублей.

Помимо этого, регулятор намерен увеличить дневной лимит выдачи наличных из кассы этих организаций с 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

Для кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов лимит по одному договору предлагается повысить с 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а ежедневный — с 2 до 4 миллионов рублей.