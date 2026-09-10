Портреты бугульминцев с Доски почета Татарстана вывесили на улицах

Фотографии жителей Бугульмы, вошедших в электронную Доску почета Республики Татарстан, появились на центральных улицах города. Об этом сообщил мэр Бугульмы и глава Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем официальном канале.

На стендах — портреты земляков, которые внесли вклад в развитие города и добились профессиональных успехов. По словам главы района, важно, чтобы горожане знали своих земляков и видели тех, чьи достижения получили признание на республиканском уровне.

«Поздравляю наших земляков. Спасибо за ваш труд и за ещё один повод сказать: Бугульма гордится вами», — добавил Фаттахов.

Электронную Доску почета создали в этом году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Размещение портретов на улицах Бугульмы стало частью этого проекта.