MAX задействовал Digital Risk Protection от F6 против фишинга

Платформа MAX начала использовать систему Digital Risk Protection от F6 для противодействия фишингу и скаму. За два месяца работа системы позволила нейтрализовать более 2,5 тыс. вредоносных ресурсов.

Инструмент на базе искусственного интеллекта самостоятельно выявляет и блокирует поддельные сайты и приложения. Мошенники маскировали вредоносный код под легальное ПО и похищали данные через поддельные формы входа.

Руководитель департамента DRP F6 Станислав Гончаров указал на рост использования мессенджеров в мошеннических схемах. Систематический мониторинг, по его словам, снижает активность злоумышленников.

MAX функционирует с весны 2025 года и имеет статус национального мессенджера. К апрелю 2026-го его база превысила 110 млн пользователей, а регистрация открыта в 40 странах.