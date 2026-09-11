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Попова: пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Новая пандемия коронавирусной инфекции может начаться при появлении нового геноварианта вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, если коронавирус проявит себя в другом геноварианте, такой сценарий нельзя исключать. Она отметила, что специалисты уже около двадцати лет рассматривают подобный вариант пандемического распространения.

Глава ведомства также напомнила, что пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа. Роспотребнадзор, по ее словам, постоянно следит за эпидемиологической обстановкой и готовится к разным вариантам развития событий.

Ранее, 9 сентября, Попова сообщила, что к середине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Она связала сезонный подъем с увеличением числа контактов после начала учебного года и возвращения людей к обычному ритму после отпусков.

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