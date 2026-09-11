Новости Татарстана

Строительная неделя БРИКС пройдёт в Татарстане в ноябре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В ноябре Татарстан примет Строительную неделю БРИКС. О планах рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях. По его словам, республика станет площадкой для большого форума строителей, девелоперов, инвесторов и производителей стройматериалов.

Минниханов отметил, что на мероприятии соберутся представители целого ряда стран. Он назвал событие значимым и полезным для застройщиков и риэлторов Татарстана. Раис призвал их обязательно участвовать и развивать деловые связи.

В своём сообщении руководитель республики подчеркнул, что форум соберёт участников из разных государств. Для местных компаний это возможность наладить новые контакты и обсудить отраслевые вопросы. Анонс появился в социальных сетях раиса.

Ранее Минниханов открыл семь спортивных объектов в Татарстане.

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