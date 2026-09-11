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Батюшка объяснил риск слишком долгой молитвы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Священник Евгений Подвысоцкий посоветовал мирянам привыкать к короткой, но регулярной молитве, сообщает Akpars.

По его словам, такой подход не ограничивает духовную жизнь, а помогает избежать чрезмерной нагрузки. Особенно осторожными стоит быть людям, которые только начинают церковный путь. На фоне душевного подъема они могут резко увеличить молитвенное правило и быстро столкнуться с внутренним истощением.

Священник отметил, что в таких случаях лучше немного недомолиться, чем взять на себя слишком тяжелую духовную нагрузку. Чрезмерное усердие, по его мнению, может привести к выгоранию и охлаждению к вере. Утренние и вечерние молитвы остаются основой, но даже это правило начинающим порой дается непросто.

Подвысоцкий предупредил, что человек, который раньше не молился, а затем внезапно начинает молиться долго и постоянно, рискует не только духовно утомиться, но и столкнуться с бесовской бранью.

Батюшка подчеркнул, что молитвенное правило должно соответствовать силам человека. Верующему важно сохранять меру, не перегружать себя и поддерживать живой интерес к духовной жизни.

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