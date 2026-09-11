Не у нас

Верующим рассказали, влияет ли размер свечи на грехи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Православным верующим разъяснили, что размер церковной свечи не влияет на прощение грехов, сообщает ИА МедиаПоток.

Священник Иван Снегирев назвал заблуждением мнение о том, что толстая свеча помогает замолить больше грехов. По его словам, свеча в храме несет символический смысл: она напоминает о свете, молитве и надежде на спасение.

Толщина свечи влияет лишь на то, как долго она будет гореть. Сам факт ее зажжения не освобождает человека от ответственности за покаяние и духовное исправление.

Священник отметил, что горящая свеча помогает верующему сосредоточиться, настроиться на молитву и обратиться к Богу. Однако прощение грехов связано не с размером свечи, а с искренним раскаянием.

По словам Снегирева, человеку важно осознать свои поступки, захотеть измениться и выбрать праведный путь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Новости Татарстана

день назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

маленькие клопы постельные детеныш

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

распил столешницы в Нижнем Новгороде

Не у нас

23 часа назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Интересно

12 часов назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные
Новости Татарстана
20 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Не у нас

час назад

Батюшка объяснил риск слишком долгой молитвы

Интересное в Казани

день назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

Не у нас

час назад

Батюшка разъяснил, что делать если во сне покойник зовет за собой

Кулинария

час назад

Блины мягкие со сковороды, а через час подсыхают: что с ними делают сразу после жарки
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
20 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Технологии

2 часа назад

OpenAI может замедлить разработку ИИ на фоне сбоев, пишет Bloomberg

Технологии

3 часа назад

Американские разработчики ИИ создают защиту от неуправляемых алгоритмов

Технологии

4 часа назад

Мошенники создают фишинговые сайты под iPhone 18 в Рунете
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
5 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора