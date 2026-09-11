Верующим рассказали, влияет ли размер свечи на грехи

Православным верующим разъяснили, что размер церковной свечи не влияет на прощение грехов, сообщает ИА МедиаПоток.

Священник Иван Снегирев назвал заблуждением мнение о том, что толстая свеча помогает замолить больше грехов. По его словам, свеча в храме несет символический смысл: она напоминает о свете, молитве и надежде на спасение.

Толщина свечи влияет лишь на то, как долго она будет гореть. Сам факт ее зажжения не освобождает человека от ответственности за покаяние и духовное исправление.

Священник отметил, что горящая свеча помогает верующему сосредоточиться, настроиться на молитву и обратиться к Богу. Однако прощение грехов связано не с размером свечи, а с искренним раскаянием.

По словам Снегирева, человеку важно осознать свои поступки, захотеть измениться и выбрать праведный путь.