О ПРОЕКТЕ

В повседневных заботах хочется находить время для того, что действительно важно. Пока одни планируют выходные, другие ищут, кому доверить уборку квартиры, где привести в порядок любимые вещи или быстро обслужить автомобиль. Хорошо, когда для каждой задачи есть проверенный сервис под рукой.

В проекте «Полезные сервисы города» мы собрали компании Казани, которые помогают справляться с бытовыми делами и освобождают время для себя и близких. Выбирайте подходящие услуги, знакомьтесь с предложениями и находите решения для повседневных задач.