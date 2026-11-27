Муж на час в Казани · сантехника, электрика, мелкий ремонт, ремонт крупной бытовой техники
Мастерская
О компании
«Мастерская» — служба бытового сервиса в Казани, которая помогает решать повседневные задачи по дому: от мелкого ремонта и сборки мебели до сантехнических и электромонтажных работ. Специалисты выполняют установку бытовой техники, ремонт стиральных машин и холодильников, монтаж карнизов, полок и телевизоров, замену смесителей, розеток, замков и многое другое.
В команде более 10 мастеров с опытом работы от 6 лет, каждый специализируется на своём направлении. Выезд и диагностика бесплатные, а стоимость работ согласовывается заранее и не меняется в процессе. Мастер может приехать в любой район Казани примерно за 45 минут. На выполненные работы предоставляется гарантия до одного года. Оставить заявку можно на сайте или в мессенджерах, указав, какая помощь требуется и когда удобно принять специалиста.
Выгодные предложения
Выезд и диагностика — бесплатно.
Минимальная стоимость работ — 2 000 ₽. Точную цену мастер озвучит до начала работ, и она не изменится в процессе.