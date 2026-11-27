Киберполиция предупредила, что удаленные данные могут сохраниться на смартфоне
Даже после удаления файлов со смартфона фотографии, документы и сообщения могут оставаться доступными. О том, почему так происходит и где сохраняется информация, рассказали в УБК МВД России.
В первую очередь удаленные материалы могут находиться в корзине приложения. Некоторые программы позволяют восстановить их в течение установленного срока. Очистка корзины тоже не всегда приводит к окончательному исчезновению данных: операционная система может только освободить занятое ими пространство для будущей записи.
Копии файлов нередко остаются в облачных хранилищах и резервных архивах. Они могут сохраняться на других устройствах, подключенных к синхронизации.
Кроме того, цифровые платформы способны удерживать пользовательскую информацию на своих серверах. Продолжительность хранения зависит от устройства сервиса, его внутренних правил и законодательных требований.
В киберполиции подчеркнули, что удаленное сообщение все еще может быть доступно собеседнику, если тот сохранил его копию.
В отдельных случаях стертые данные удается восстановить с помощью методов цифровой криминалистики. Но результат зависит от особенностей накопителя и наличия шифрования: эти факторы могут осложнить восстановление или сделать его невозможным.
Специалисты МВД советуют помнить о возможном сохранении цифровых копий и осторожно обращаться с конфиденциальной информацией при общении в интернете, сообщает "Самара Онлайн 24".
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