Даже после удаления файлов со смартфона фотографии, документы и сообщения могут оставаться доступными. О том, почему так происходит и где сохраняется информация, рассказали в УБК МВД России.

В первую очередь удаленные материалы могут находиться в корзине приложения. Некоторые программы позволяют восстановить их в течение установленного срока. Очистка корзины тоже не всегда приводит к окончательному исчезновению данных: операционная система может только освободить занятое ими пространство для будущей записи.

Копии файлов нередко остаются в облачных хранилищах и резервных архивах. Они могут сохраняться на других устройствах, подключенных к синхронизации.

Кроме того, цифровые платформы способны удерживать пользовательскую информацию на своих серверах. Продолжительность хранения зависит от устройства сервиса, его внутренних правил и законодательных требований.

В киберполиции подчеркнули, что удаленное сообщение все еще может быть доступно собеседнику, если тот сохранил его копию.

В отдельных случаях стертые данные удается восстановить с помощью методов цифровой криминалистики. Но результат зависит от особенностей накопителя и наличия шифрования: эти факторы могут осложнить восстановление или сделать его невозможным.

Специалисты МВД советуют помнить о возможном сохранении цифровых копий и осторожно обращаться с конфиденциальной информацией при общении в интернете, сообщает "Самара Онлайн 24".