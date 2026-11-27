В ночь с 10 на 11 декабря 2026 года мусульмане Татарстана встретят Ночь Рагаиб, которая приходится на первую неделю священного месяца Раджаб. Эта ночь начинается с заходом солнца в четверг и завершается с наступлением времени утренней молитвы в пятницу.

Согласно преданию, Ночь Рагаиб связана с важным событием в жизни семьи пророка Мухаммада: считается, что именно в этот период его родители заключили брак и произошло зачатие будущего посланника Аллаха. Однако традиция отмечать эту ночь возникла значительно позднее — исторические свидетельства о ее праздновании относятся к XI столетию.

С арабского языка слово «рагаиб» переводится как «желания» или «стремления», поэтому эту ночь нередко связывают с исполнением сокровенных просьб верующих. Ночь Рагаиб также рассматривается как один из периодов духовной подготовки к священному месяцу Рамадан. Верующим рекомендуется уделять больше внимания молитвам, следить за своими поступками, воздерживаться от грехов и стремиться совершать благие дела.

Среди распространенных благочестивых традиций — помощь нуждающимся, раздача милостыни, посещение родственников и забота о близких. Мусульмане также поминают усопших и уделяют внимание религиозному воспитанию детей, беря их с собой на молитвы и знакомя с чтением Корана.