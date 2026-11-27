Когда привычная жареная курица надоедает, стоит обратиться к грузинской кухне. Чахохбили — ароматное блюдо из птицы, тушённой в густом томатном соусе с репчатым луком, чесноком, пряностями и большим количеством свежей зелени.

Особенность этого рецепта заключается в том, что мясо готовится преимущественно в собственном соку и соке овощей. Благодаря этому курица получается нежной, а соус — настолько насыщенным, что его хочется до последней капли собрать кусочком свежего хлеба.

Какие ингредиенты понадобятся

куриные бёдра или голени — 1 кг;

помидоры — 700 г;

репчатый лук — 3 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

свежая кинза — 30 г;

свежий базилик — 15 г;

острый перец и соль — по вкусу.

Зимой вместо свежих помидоров можно использовать консервированные томаты в собственном соку. Они зачастую обладают более насыщенным вкусом, чем тепличные овощи.

Как правильно обжарить курицу

Куриные бёдра или голени обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте глубокую сковороду с толстым дном и выложите мясо кожей вниз.

Обжаривайте курицу на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Если используете кусочки с кожей, дополнительное масло обычно не требуется.

Переложите мясо на тарелку, а в оставшемся жире обжарьте нарезанный полукольцами лук с добавлением сливочного масла. Через 7–10 минут он станет мягким и приобретёт лёгкий золотистый оттенок.

Как приготовить густой томатный соус

На помидорах сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на одну минуту, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть небольшими кубиками.

Добавьте к луку томатную пасту, прогрейте около минуты, после чего выложите измельчённые помидоры.

Верните курицу в сковороду, добавьте хмели-сунели, кориандр, соль и острый перец. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30–40 минут до полной готовности мяса.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не спешите добавлять воду. Помидоры и репчатый лук выделяют достаточно сока для тушения. Если соус получился слишком жидким, снимите крышку за 10 минут до окончания приготовления и дайте лишней влаге испариться.

Когда добавлять чеснок и свежую зелень

Измельчённый чеснок, кинзу и базилик добавьте примерно за 3–5 минут до окончания приготовления. Так зелень сохранит больше аромата, а чеснок придаст блюду характерную пикантность.

Убедитесь, что курица полностью приготовилась: температура внутри самой толстой части мяса должна достигнуть 74 °C.

Выключите огонь и оставьте чахохбили под крышкой ещё на 10 минут, чтобы вкусы всех ингредиентов окончательно соединились.

С чем подавать грузинское чахохбили

Блюдо прекрасно сочетается с рассыпчатым рисом, отварным картофелем и свежими овощами. Однако даже без гарнира, с грузинским лавашом или мягкой лепёшкой, оно получается сытным и самодостаточным.

Главное достоинство чахохбили — сочетание простых продуктов и выразительного вкуса. Обычная курица превращается в полноценное ресторанное блюдо с густым томатным соусом, лёгкой остротой и неповторимым ароматом грузинских пряностей.

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