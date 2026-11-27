Курицу больше не хочется просто жарить: грузинское чахохбили с густым томатным соусом и ароматом свежей зелени
ПроКазань
Когда привычная жареная курица надоедает, стоит обратиться к грузинской кухне. Чахохбили — ароматное блюдо из птицы, тушённой в густом томатном соусе с репчатым луком, чесноком, пряностями и большим количеством свежей зелени.
Особенность этого рецепта заключается в том, что мясо готовится преимущественно в собственном соку и соке овощей. Благодаря этому курица получается нежной, а соус — настолько насыщенным, что его хочется до последней капли собрать кусочком свежего хлеба.
Какие ингредиенты понадобятся
куриные бёдра или голени — 1 кг;
помидоры — 700 г;
репчатый лук — 3 шт.;
чеснок — 4 зубчика;
сливочное масло — 30 г;
томатная паста — 1 ст. л.;
хмели-сунели — 1 ч. л.;
молотый кориандр — ½ ч. л.;
свежая кинза — 30 г;
свежий базилик — 15 г;
острый перец и соль — по вкусу.
Зимой вместо свежих помидоров можно использовать консервированные томаты в собственном соку. Они зачастую обладают более насыщенным вкусом, чем тепличные овощи.
Как правильно обжарить курицу
Куриные бёдра или голени обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте глубокую сковороду с толстым дном и выложите мясо кожей вниз.
Обжаривайте курицу на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Если используете кусочки с кожей, дополнительное масло обычно не требуется.
Переложите мясо на тарелку, а в оставшемся жире обжарьте нарезанный полукольцами лук с добавлением сливочного масла. Через 7–10 минут он станет мягким и приобретёт лёгкий золотистый оттенок.
Как приготовить густой томатный соус
На помидорах сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на одну минуту, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть небольшими кубиками.
Добавьте к луку томатную пасту, прогрейте около минуты, после чего выложите измельчённые помидоры.
Верните курицу в сковороду, добавьте хмели-сунели, кориандр, соль и острый перец. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30–40 минут до полной готовности мяса.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не спешите добавлять воду. Помидоры и репчатый лук выделяют достаточно сока для тушения. Если соус получился слишком жидким, снимите крышку за 10 минут до окончания приготовления и дайте лишней влаге испариться.
Когда добавлять чеснок и свежую зелень
Измельчённый чеснок, кинзу и базилик добавьте примерно за 3–5 минут до окончания приготовления. Так зелень сохранит больше аромата, а чеснок придаст блюду характерную пикантность.
Убедитесь, что курица полностью приготовилась: температура внутри самой толстой части мяса должна достигнуть 74 °C.
Выключите огонь и оставьте чахохбили под крышкой ещё на 10 минут, чтобы вкусы всех ингредиентов окончательно соединились.
С чем подавать грузинское чахохбили
Блюдо прекрасно сочетается с рассыпчатым рисом, отварным картофелем и свежими овощами. Однако даже без гарнира, с грузинским лавашом или мягкой лепёшкой, оно получается сытным и самодостаточным.
Главное достоинство чахохбили — сочетание простых продуктов и выразительного вкуса. Обычная курица превращается в полноценное ресторанное блюдо с густым томатным соусом, лёгкой остротой и неповторимым ароматом грузинских пряностей.
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