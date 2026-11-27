Некоторые посетители православных храмов испытывают физический дискомфорт во время службы или после неё. На эту тему в своём Telegram-канале высказался протоиерей Андрей Ткачев.

Священнослужитель обратил внимание на случаи, когда у прихожан возникают приступы тошноты, слабости и головокружения. Иногда люди начинают дрожать, бледнеют или теряют сознание. С точки зрения протоиерея, подобные реакции могут быть связаны с эмоциональными и духовными переживаниями. Он предположил, что пребывание в церкви способно обострять внутренние противоречия человека, вызывая в том числе физический дискомфорт.

Представитель духовенства посоветовал верующим не воспринимать неприятные переживания как причину для отказа от посещения богослужений.

Вместе с тем объяснение Ткачева основано на религиозных представлениях и не заменяет медицинскую диагностику. Причинами ухудшения самочувствия могут быть длительное пребывание на ногах, недостаток жидкости, духота, перепады артериального давления и различные заболевания.

При появлении подобных симптомов необходимо прекратить длительное стояние и отдохнуть, а при потере сознания или повторяющихся приступах — обратиться за медицинской помощью.