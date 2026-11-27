Священник объяснил, почему некоторые верующие плохо чувствуют себя после храма
Про Казань
Некоторые посетители православных храмов испытывают физический дискомфорт во время службы или после неё. На эту тему в своём Telegram-канале высказался протоиерей Андрей Ткачев.
Священнослужитель обратил внимание на случаи, когда у прихожан возникают приступы тошноты, слабости и головокружения. Иногда люди начинают дрожать, бледнеют или теряют сознание. С точки зрения протоиерея, подобные реакции могут быть связаны с эмоциональными и духовными переживаниями. Он предположил, что пребывание в церкви способно обострять внутренние противоречия человека, вызывая в том числе физический дискомфорт.
Представитель духовенства посоветовал верующим не воспринимать неприятные переживания как причину для отказа от посещения богослужений.
Вместе с тем объяснение Ткачева основано на религиозных представлениях и не заменяет медицинскую диагностику. Причинами ухудшения самочувствия могут быть длительное пребывание на ногах, недостаток жидкости, духота, перепады артериального давления и различные заболевания.
При появлении подобных симптомов необходимо прекратить длительное стояние и отдохнуть, а при потере сознания или повторяющихся приступах — обратиться за медицинской помощью.
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