В Китае протестировали четвероногого робота, который может проводить разведку в зонах пожара при температуре до 1000 градусов Цельсия. Испытания прошли в городе Сучжоу провинции Цзянсу. В экстремальных условиях устройство проработало десять минут, сохранив возможность передавать данные операторам.

Робот защищен специальным многослойным костюмом из композитного материала. При его разработке использовали аэрокосмические технологии, позволяющие снизить воздействие высокой температуры на внутренние механизмы.

Создатели утверждают, что даже при нагреве окружающей среды примерно до 1000 градусов температура внутри защитного корпуса не превышает 80 градусов. При этом аккумулятор нагревается до 50 градусов, а двигатели в суставах — до 70 градусов.

Основная задача машины — обследовать опасные территории до прибытия или входа пожарных. Для этого ее оснастили оптическими и инфракрасными камерами, а также лазерной системой визуализации, которая помогает обнаруживать объекты в условиях сильного задымления. Искусственный интеллект используется для поиска людей и выявления мест возгорания.

Информация поступает спасателям в реальном времени по двум независимым каналам связи, в том числе через сеть 5G.

По замыслу разработчиков, робот сможет помогать не только при тушении пожаров в зданиях. Его также рассматривают для применения при авариях на опасных производствах, в подземных объектах и других чрезвычайных происшествиях, сообщает "Самара Онлайн 24".