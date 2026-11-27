В Японии произошло событие, которое специалисты назвали первым в мире успешным случаем искусственного осеменения северного хохлатого пингвина. Птенец появился на свет в зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма.

Этот вид пингвинов легко узнать по ярким желтым перьям на голове. Однако в последние десятилетия его популяция существенно уменьшилась, в том числе из-за климатических изменений. Северный хохлатый пингвин включен в Красную книгу Международного союза охраны природы в категории исчезающих видов.

В зоосаде сообщили, что пока птенца не будут показывать публике. Посетители смогут увидеть его, когда он окрепнет, подрастет и станет самостоятельным.

Adventure World располагает крупнейшей среди японских зоопарков коллекцией пингвинов. В настоящее время там живут 470 птиц, представляющих десять различных видов, сообщает "Самара Онлайн 24".