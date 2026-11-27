Ко Дню матери хочется приготовить что-нибудь особенное, красивое и по-настоящему домашнее. Пирог «Яблочные розы» прекрасно подходит для такого случая: его поверхность напоминает целый букет цветов, а тонкие фруктовые лепестки приобретают аппетитный золотистый оттенок.

Для украшения не понадобятся кондитерские насадки, крем или сахарная мастика. Весь секрет заключается в особой нарезке яблок и аккуратном формировании бутонов. Под ними скрывается нежное песочное тесто с ароматом ванили и сливочного масла.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

пшеничная мука — 250 г;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 70 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

красные яблоки — 5–6 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

абрикосовый джем — 3 ст. л.;

молотая корица — ½ ч. л.

Лучше выбирать яблоки с красной кожурой и плотной мякотью. Из них получаются особенно выразительные цветочные лепестки.

Как приготовить песочную основу

Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и перетрите с мукой до образования мелкой крошки. Добавьте сахар, ваниль, разрыхлитель, соль и яйцо.

Быстро замесите тесто, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте охлаждённое тесто и распределите по форме диаметром 22–24 см, сформировав небольшие бортики. Проколите дно вилкой, накройте пергаментом, положите сверху груз для выпечки и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут.

Как превратить яблоки в цветочные лепестки

Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину и нарежьте тонкими полукруглыми ломтиками толщиной около 1–2 мм. Кожуру снимать не нужно.

Опустите ломтики в горячую воду с лимонным соком на 2–3 минуты, чтобы они стали гибкими. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите бумажными полотенцами.

Разложите 8–12 яблочных лепестков внахлёст и аккуратно сверните в рулет, напоминающий розовый бутон.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте яблоки разных оттенков — от светло-розовых до насыщенно-красных. Благодаря этому готовый пирог будет больше напоминать настоящий цветочный букет.

Как собрать и испечь пирог

Снимите пергамент с груза с песочной основы. Смажьте дно абрикосовым джемом и посыпьте небольшим количеством корицы.

Плотно разместите яблочные розочки по всей поверхности пирога, начиная с внешнего края и постепенно двигаясь к центру. Промежутки заполните оставшимися фруктовыми лепестками.

Посыпьте яблоки сахаром и выпекайте при 180 °C ещё 30–35 минут. Если края лепестков начинают слишком быстро темнеть, прикройте пирог фольгой.

Готовую выпечку можно слегка смазать подогретым абрикосовым джемом для красивого глянцевого блеска.

Праздничный букет, который можно съесть

Перед подачей дайте пирогу полностью остыть, чтобы песочная основа не крошилась при нарезании.

Сочетание нежных яблок, ароматной корицы и рассыпчатого сливочного теста делает этот десерт прекрасным дополнением к семейному чаепитию.

Такой съедобный букет станет трогательным подарком ко Дню матери, ведь для его приготовления понадобятся не дорогие ингредиенты, а немного времени, терпения и заботы.

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