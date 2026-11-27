Президент Комитета олимпийских и неолимпийских видов спорта Борис Гришин заявил, что инфраструктура Татарстана позволяет провести Всемирные игры кочевников в любой момент. Об этом он рассказал на международной конференции в Казани, посвященной предстоящему чемпионату мира по мас-рестлингу.

По словам Гришина, накануне он вместе с киргизской делегацией и представителями федерального и республиканского министерств спорта осмотрел практически все спортивные объекты Казани. Гости были впечатлены увиденным и отметили, что республика готова принимать соревнования хоть сейчас. Особое впечатление на делегацию произвели ипподром, «Ак Барс Арена», легкоатлетический манеж и футбольный стадион, а также площадка, где планируется разбить этногородок для знакомства гостей с культурой народов мира.

Сейчас, как отметил Гришин, формируется структура управления Играми, а после посещения делегацией потенциальных мест проведения будут определены контуры спортивной программы. Интенсивная подготовка начнется уже в первом квартале следующего года. В Татарстане создан региональный оргкомитет, в планах — федеральный. Игры кочевников в Казани запланированы на 2028 год.