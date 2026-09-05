За полгода в Германии обанкротились 33 компании с оборотом от €50 млн
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Германии за первое полугодие 2026 года обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Данные привела сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, сославшись на исследование кредитного страховщика Allianz Trade. Она связала рост числа банкротств с политикой правящей коалиции.
В последние годы Германия сталкивается с затяжным экономическим кризисом, который изначально был вызван пандемией COVID-19 и усугубился после прекращения поставок российского газа.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец