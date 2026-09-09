Технологии

Nubia назвала дату презентации первого в мире смартфона с ИИ-агентом NaviX Ultra

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Nubia подтвердила, что 16 сентября в Китае покажет смартфон NaviX Ultra. Новинку называют первым в мире аппаратом с полноценным ИИ-агентом, разработка велась совместно с ZTE и ByteDance.

В устройстве будет работать голосовой помощник Doubao, который, по словам производителя, способен не только отвечать на команды, но и выполнять действия в приложениях. Аппаратная платформа — Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оперативная память LPDDR5X от ChangXin Memory Technologies с пропускной способностью до 10 667 Мбит/с. Экран OLED диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц.

Ёмкость аккумулятора — 7100 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка 90 или 100 Вт, а также беспроводная. Основная камера включает 50-Мп сенсор, сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив; фронтальная — тоже 50 Мп.

О планах компании пишет издание Ferra.

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