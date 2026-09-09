Технологии

ИИ-сервисы Москвы помогли врачам 75 регионов провести 16 млн исследований

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В 30-летний юбилей Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы подвел итоги работы с регионами: его ИИ-сервисы помогли врачам провести более 16 млн исследований с начала 2024 года. К платформе подключились свыше 2,3 тыс. медицинских организаций из 75 регионов России.

С 2020 года центр выступает оператором московского эксперимента по внедрению ИИ в лучевую диагностику и запустил 18 сервисов. Они анализируют снимки маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки и КТ. В 2024 году опыт Москвы масштабировали на всю страну, создав федеральную цифровую платформу «МосМедИИ».

Как сообщает «Российская газета», регионы могут использовать современные технологии без создания собственной инфраструктуры. Это подтвердил замдиректора центра Антон Владзимирский: рентген-лаборант может провести исследование, а заключение подготовят столичные врачи. Благодаря такой модели время подготовки заключения сократилось с 27,5 часа до 30 минут, а ежемесячно анализируется более миллиона медицинских изображений.

Активнее всего московские специалисты работают с Краснодарским краем, где обработано более 1,5 млн исследований. Сотрудничество устроено так: в больницах Москвы и регионов делают КТ, МРТ или рентген и по защищенным каналам отправляют снимки в столичный центр. Рентгенолог Наталья Гузеева, специализирующаяся на маммографии, отметила, что ИИ обрабатывает изображение за секунды, тогда как человеку требуется несколько минут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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