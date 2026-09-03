Vodafone случайно раскрыл цену складного iPhone Ultra — до 293 тысяч рублей

Оператор Vodafone по ошибке опубликовал стоимость будущего складного iPhone Ultra. Пользователи в Австралии и Египте успели увидеть страницы с ценами, после чего они были скрыты. Apple официально ничего не подтверждала.

Согласно утечке, версия с накопителем на 256 ГБ оценивается примерно в 230 тысяч рублей, модель на 512 ГБ — в 262 тысячи, а старшая с 1 ТБ — около 293 тысяч. Указаны австралийские цены, где электроника традиционно дороже, поэтому в США смартфон может оказаться дешевле на несколько сотен долларов.

Ожидается, что Apple выпустит складной iPhone Ultra в трёх вариантах памяти, но точные характеристики и стоимость не раскрыты. Анонс, по предварительным данным, ещё впереди.

Кроме того, под брендом Ultra, как ожидается, появится ноутбук MacBook Ultra с OLED-экраном. Он займёт отдельную нишу и не станет заменой существующим MacBook Pro.