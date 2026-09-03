Голубцы больше не заворачиваю: капусту и фарш складываю слоями — рецепт "ленивого" ужина

У голубцов есть один этап, который занимает едва ли не больше времени, чем само приготовление: капустные листья нужно отделить, размягчить, а затем аккуратно завернуть в каждый начинку. Тот же набор продуктов можно собрать слоями в одной форме.

Получается сочная запеканка с капустой, фаршем и рисом. Ничего сворачивать не придется, а после духовки блюдо достаточно нарезать на порции и добавить сметану.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для ленивого варианта капусту шинкую достаточно тонко. Крупные жесткие кусочки готовятся дольше фарша и могут остаться хрустящими, поэтому здесь размер нарезки действительно важен».

Что понадобится

На 5–6 порций:

белокочанная капуста — 700 г;

мясной фарш — 500 г;

рис — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

сметана — 150 г;

вода — 200 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовьте рис. Промойте крупу и отварите примерно 7–8 минут после закипания до полуготовности. Откиньте на сито. Нарежьте овощи. Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Смешайте начинку. Соедините фарш, рис, лук и морковь. Посолите и поперчите. Сделайте соус. Смешайте сметану, томатную пасту и воду. Добавьте немного соли. Соус должен получиться достаточно жидким, чтобы капуста могла в нем приготовиться. Соберите слоями. Форму смажьте маслом. Выложите половину капусты, затем распределите фарш с рисом и закройте оставшейся капустой. Добавьте соус. Равномерно полейте содержимое формы сметанно-томатной смесью. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте. Через 35 минут снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут. Фарш должен полностью приготовиться, а капуста — стать мягкой.

Почему форму сначала лучше накрыть

Если сразу готовить ленивые голубцы открытыми, верхняя капуста может начать подсыхать раньше, чем размягчатся остальные слои. Под фольгой сохраняется пар, который помогает овощам быстрее приготовиться.

Но оставлять ее до самого конца тоже не нужно. Последние 15–20 минут без фольги позволяют испариться лишней жидкости и слегка подрумянить верх.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки даю ленивым голубцам постоять около 10 минут. Сразу внутри много горячего соуса, а после небольшого отдыха слои лучше держатся при нарезке».

Подавать такой ужин можно прямо из формы. В нем уже есть мясо, крупа и овощи, поэтому отдельный гарнир не понадобится.

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