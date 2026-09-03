52 молодых полицейских получили удостоверения и приступили к службе в МВД Татарстана

Ряды МВД Татарстана пополнили 52 выпускника ведомственных вузов. Служебные удостоверения им вручил министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Молодые сотрудники окончили Казанский, Уфимский и Уральский юридические институты, Нижегородскую академию, Краснодарский и Московский университеты. Церемония прошла в зале совещаний министерства. Десять новобранцев завершили обучение с отличием. Среди них — стипендиат государственной стипендии Татарстана и стипендиат именной стипендии МВД имени генерал-лейтенанта Япеева. Еще трое отличились в спорте: гиревом спорте, плавании и армрестлинге, а кто-то — в научной работе.

Дамир Сатретдинов поздравил молодых офицеров с началом службы и напомнил об ответственности перед обществом. По его словам, для миллионов граждан именно полицейский становится олицетворением государства, поэтому корректность и результативность работы напрямую формируют отношение людей к министерству. Напутствия новичкам также дали представители исламского и православного духовенства.

После официальной части выпускники посетили музей МВД Татарстана. Вместе с заместителем министра Алексеем Завгородневым и начальником управления по работе с личным составом Ильхамом Сахаповым они возложили цветы к Стене Памяти, осмотрели Доску почета, а также побывали в дежурной части и Центре оперативного управления.