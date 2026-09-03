Технологии

Эксперт посоветовал буквенно-цифровой пароль для защиты смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт Борис Лопатин рекомендует буквенно-цифр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рекомендует владельцам смартфонов устанавливать буквенно-цифровой пароль. Такой метод, по его словам, максимально защитит доступ к банковским приложениям и личной переписке.

Специалист считает короткий PIN-код слабой преградой на пути злоумышленников. Не стоит выбирать даты рождения, номера телефонов или простые последовательности вроде 123456. PIN-код лучше сделать не менее чем из шести цифр, а буквенно-цифровой пароль — еще длиннее, отметил Лопатин в беседе с NEWS.ru.

Чтобы задать сложный ключ на устройствах Apple, нужно перейти в раздел «Face ID и код-пароль», а затем выбрать «Параметры код-пароля». На Android путь зависит от производителя, но обычно он находится в разделе «Безопасность и конфиденциальность».

Лопатин также посоветовал не хранить пароли в заметках, электронной почте или мессенджерах. Если код запомнить трудно, лучше записать его на листе бумаги, к которому нет доступа посторонним.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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