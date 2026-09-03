Технологии

Биолог назвал рискованным и непредсказуемым скрещивание генов человека и комара

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН впервые получили гибридные клетки с объединенными геномами человека и малярийного комара. Эксперимент задуман для обучения искусственного интеллекта анализу нестандартных генетических последовательностей и поиску их связи с заболеваниями.

Доктор биологических наук Алексей Куликов, заведующий лабораторией эволюционной генетики Института биологии развития имени Кольцова РАН, в беседе с информационной службой "Вести" назвал такой опыт рискованным, но интересным. По его словам, результат скрещивания непредсказуем: может получиться как ничего примечательного, так и совершенно неожиданные механизмы регуляции взаимодействия генов.

Ученый пояснил, что геномы сложных организмов оттачивались эволюцией миллионы лет, поэтому их смесь — "каша", ничем не объяснимая и не оправданная. Тем не менее Куликов напомнил, что наука не раз совершала великие открытия, исследуя подобные области, и главное — суметь увидеть и понять новые закономерности.

Биолог выразил надежду, что исследователи прикладывают силы не зря. Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новые методы лечения с использованием генетических технологий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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