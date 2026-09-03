Технологии

OpenAI не планирует скорый выпуск умных очков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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OpenAI не станет выпускать умные очки в ближайшее время — глава компании Сэм Альтман признался, что ему некомфортно общаться с людьми, у которых есть камера на лице. Это следует из его недавнего интервью.

Позиция Альтмана не связана с техническими характеристиками или стоимостью. Например, очки Even Realities имеют экран, но не оснащены ни камерами, ни динамиками. Проблема в личном восприятии, хотя OpenAI уже разрабатывает собственные устройства с искусственным интеллектом.

Тем не менее другие компании активно движутся в этом направлении. Ожидается скорый выход умных очков от Samsung и Google, а Apple присоединится к ним позже — такую информацию распространяют инсайдеры.

Материал опубликован на сайте Ferra.ru.

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