После пожара на трансформаторе в Нижнекамске частично восстановили свет

Возгорание трансформатора в селе Большое Афанасово привело к отключению электричества в части Нижнекамска. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Подачу энергии уже частично восстановили. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы и энергетики, которые заняты локализацией пожара и устранением последствий аварии.

В администрации уточнили, что восстановительные работы еще продолжаются. Какие именно районы Нижнекамска оказались без света, власти пока не раскрывают.

Жителям затронутых территорий рекомендовали следить за официальными объявлениями властей.