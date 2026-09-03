После пожара на трансформаторе в Нижнекамске частично восстановили свет
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Возгорание трансформатора в селе Большое Афанасово привело к отключению электричества в части Нижнекамска. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Подачу энергии уже частично восстановили. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы и энергетики, которые заняты локализацией пожара и устранением последствий аварии.
В администрации уточнили, что восстановительные работы еще продолжаются. Какие именно районы Нижнекамска оказались без света, власти пока не раскрывают.
Жителям затронутых территорий рекомендовали следить за официальными объявлениями властей.
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