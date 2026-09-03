Новости Татарстана

В Набережных Челнах начал работу новый корпус судмедэкспертизы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Набережных Челнах открылось новое здание филиала Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в МАКС.

Раньше специалисты работали в стесненных условиях, из-за чего исследования приходилось проводить в две смены. В новом корпусе площадью примерно 700 квадратных метров оборудованы секционная, регистратура, траурный зал, помещения для ритуального омовения. Отдельный блок предназначен для исследований при особо опасных инфекциях.

Для сотрудников также создали предсекционную зону с душевыми комнатами, чтобы сделать их труд комфортнее.

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