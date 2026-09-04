В Казани приостановлена работа кафе Five green bottles на 30 суток

Центральное кафе Five green bottles временно прекратило обслуживать гостей. Вход в заведение опечатан судебными приставами Вахитовского района на 30 суток, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Как выяснилось, к такому решению привели нарушения санитарных норм: в производственных помещениях не соблюдалась чистота, были проблемы с хранением продуктов и другие несоответствия.

Приостановку работы санкционировал суд. На время закрытия кафе не сможет принимать посетителей.

Ранее подобная участь постигла кафе «Омут»: его закрыли на 60 суток из-за антисанитарии. Проверка Роспотребнадзора тогда выявила плохое мытье посуды, некачественную уборку и отсутствие маркировки продуктов.