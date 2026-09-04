Литературный «Книжный поезд» сделает остановку в Казани 8 сентября

8 сентября в Казань прибудет «Книжный поезд», который сопровождает всероссийский литературный марафон «Книжный пояс России». О программе на пресс-конференции рассказали президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов и первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Поезд отправится в путь 5 сентября и свяжет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. В составе три вагона: в каждом городе из них выйдут около 50 писателей и книжников, которые проведут примерно 30 событий. Совокупное количество таких встреч за все время проекта уже превысило 300, отметил Котов.

Главная тема этого года — «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык». Она посвящена Году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. Казань должна стать одной из ключевых точек маршрута: встречи разместят в школах, библиотеках и культурных учреждениях. Среди приглашенных детских авторов — Дмитрий Емец, Катя Матюшкина, Тамара Крюкова, Ася Лавринович, Светлана Кривошлыкова.

Программа на 8 сентября приурочена ко Дню языков народов России, уточнила Адгамова. В этот день пройдет акция «Читаем сказки народов России на языках народов России», а также пленарное заседание «Культурный код народов России: от многообразия к общенациональным ценностям».

Всего к проекту присоединятся больше 50 регионов России, а впервые участие примут и библиотеки Казахстана — в формате мультимедийных «книжных вагонов». «Книжный поезд» пробудет в дороге с 5 по 14 сентября.