Новости Казани

Литературный «Книжный поезд» сделает остановку в Казани 8 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казань 8 сентября прибудет «Книжный поезд» — ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

8 сентября в Казань прибудет «Книжный поезд», который сопровождает всероссийский литературный марафон «Книжный пояс России». О программе на пресс-конференции рассказали президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов и первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Поезд отправится в путь 5 сентября и свяжет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. В составе три вагона: в каждом городе из них выйдут около 50 писателей и книжников, которые проведут примерно 30 событий. Совокупное количество таких встреч за все время проекта уже превысило 300, отметил Котов.

Главная тема этого года — «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык». Она посвящена Году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. Казань должна стать одной из ключевых точек маршрута: встречи разместят в школах, библиотеках и культурных учреждениях. Среди приглашенных детских авторов — Дмитрий Емец, Катя Матюшкина, Тамара Крюкова, Ася Лавринович, Светлана Кривошлыкова.

Программа на 8 сентября приурочена ко Дню языков народов России, уточнила Адгамова. В этот день пройдет акция «Читаем сказки народов России на языках народов России», а также пленарное заседание «Культурный код народов России: от многообразия к общенациональным ценностям».

Всего к проекту присоединятся больше 50 регионов России, а впервые участие примут и библиотеки Казахстана — в формате мультимедийных «книжных вагонов». «Книжный поезд» пробудет в дороге с 5 по 14 сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

содовый мыльный раствор для обработки после травления насекомых

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Интересное в Казани

2 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

свести татуировку лазером в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

11 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Не у нас

5 часов назад

Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП
Экономика
2 часа назад

Суверенный фонд Норвегии предложил сократить вложения в госдолг США на $80 млрд

Норвежский суверенный фонд через управляющую ко...

Технологии

22 минуты назад

В мае ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

Интересное в Казани

23 часа назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

Технологии

55 минут назад

BGR советует большинству пользователей не покупать дорогие SSD

Технологии

час назад

Складной iPhone Ultra может стоить до $3000, новые iPhone подорожают на 10–20%
Белорусский бизнесмен подал в Роспатент заявку ...
Технологии
2 часа назад

Белорусский бизнесмен подал в Роспатент заявку на товарный знак Twitter

Кулинария

2 часа назад

Пюре готовлю без привычного холодного молока: какая одна мелочь заметно меняет его текстуру

Технологии

3 часа назад

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала выпуск смазок для горной отрасли

Технологии

4 часа назад

Windows 11 к 2026 году получила более гибкий «Пуск» и быстрый поиск
12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования