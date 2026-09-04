Технологии

Складной iPhone Ultra может стоить до $3000, новые iPhone подорожают на 10–20%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Аналитики TrendForce ожидают, что новые iPhone подорожают на 10–20% из-за глобального дефицита памяти. Самым дорогим устройством, по прогнозам, станет складной iPhone Ultra: его старшие конфигурации могут стоить более $3000. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на PhoneArena и утечки оператора Vodafone.

Согласно данным PhoneArena, на сайте Vodafone Egypt складной iPhone Ultra ненадолго появился с ценой около $3057, что на 75% дороже iPhone 17 Pro. Австралийский сайт Vodafone указывал $2665 — на 85% больше. Если перенести это соотношение на рынок США, цена может составить примерно $1999. TrendForce дает более высокую оценку: от $2099 до $2299, а топовые версии способны превысить $3000.

Причина роста цен — резкое удорожание памяти, продолжающееся с середины 2025 года. По данным TrendForce, затраты Apple на память для 256-Гбайт версии iPhone 18 Pro в III квартале 2026 года будут почти на 400% выше, чем годом ранее. Часть расходов компания компенсирует снижением закупочных цен на другие компоненты, но этого недостаточно.

Что касается обычных моделей, iPhone 18 Pro и Pro Max подорожают примерно на 10–11%: по данным Vodafone Egypt, они будут стоить около $1924 и $2061 соответственно. В США прибавка может составить около $100. Сам складной iPhone Ultra, как ожидается, получит шарнир из жидкого металла, но ради конструкции Apple может отказаться от телеобъектива и Face ID. Из-за ограниченных поставок к концу 2026 года на складные смартфоны будет приходиться лишь около 2% мирового рынка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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