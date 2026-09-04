Новости Казани

Рейд на казанских стройках и складах выявил 30 нелегальных мигрантов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани полицейские задержали 30 нелегальных мигрантов во время рейда на стройке и складе. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Проверки проходили на улицах Братьев Батталовых и Тихорецкой. Правоохранители оформили на нарушителей 62 административных протокола, в том числе за нелегальную трудовую деятельность и несоблюдение режима пребывания в стране.

Сумма штрафов превысила 120 тысяч рублей. 15 мигрантов будут выдворены из России. Кроме того, ответственность понесет и работодатель, привлекший их к работе.

За время операции «Нелегальный мигрант» в республике возбуждено 50 уголовных дел о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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